Έξι κρούσματα κορονοϊού στην ΑΕΚ

Ποιοι ποδοσφαιριστές "χτυπήθηκαν" από την Covid-19. Τι αποφάσισε η Λίγκα για τον αγώνα της Ένωσης την Κυριακή.

Η πανδημία του κορονοϊού "χτύπησε" και την ΑΕΚ. Καθώς, μετά τον Μιχάλη Μπακάκη, η ομάδα μετρά άλλα έξι κρούσματα, τέσσερις ποδοσφαιριστές Μάνταλος, Σβάρνας, Σάκχοφ, Χνιντ και δύο μέλη του τεχνικού επιτελείου.

Έτσι η Super League ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής και τυπικά την αναβολή του (προγραμματισμένου για την Κυριακή 8/11) αγώνα Άρης-ΑΕΚ, για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα, «μετατέθηκε» χρονικά ο αγώνας Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΟΚ κι αντί για τις 17:15 θα ξεκινήσει στις 19:30 της Κυριακής (8/11).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΑΡΗΣ-ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, αναβάλλεται, για προληπτικούς λόγους, μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές και στελέχη της ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η απαρέγκλιτη τήρηση του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων.

Παράλληλα, ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Απόλλων Σμ.-ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου και ώρα 19:30 (αντί για 17:15)».