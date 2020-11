Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συγκλονιστικό σποτ από τον σκηνοθέτη της σειράς “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σποτ με το ισχυρό κοινωνικό μήνυμα είναι βασισμένο σε μία ιδέα του Σταύρου Θεοδωράκη και του Πάνου Μανωλίτση.