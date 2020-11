Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: Τι δείχνουν τα λύματα για τα κρούσματα στην Αττική (βίντεο)

Ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας εκτιμά πως μετά από έναν μήνα θα επιστρέψουμε στα επίπεδα του Οκτωβρίου και προβλέπει παράταση του lockdown.