Κοινωνία

Κορονοϊός: Πέθανε ιερέας που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ

Έχασε τη “μάχη”, που έδινε εδώ και τρεις εβδομάδες, για να κρατηθεί στη ζωή.

Κατέληξε το απόγευμα της Παρασκευής ο ιερέας από την Κέρκυρα, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου με COVID-19.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί τις προηγούμενες ημέρες και πριν από λίγες ώρες άφησε την τελευταία του πνοή.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 10 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Κέρκυρα από το σύνολο των 2.448.