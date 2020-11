Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: 1658 rapid τεστ την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσματα των δωρεάν ελέγχων σε πολίτες, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες στις περιοχές:

1. Πλατεία Ηρώων, Ελευσίνας - ΠΕ Δυτικής Αττικής

Συνολικά, έγιναν 660 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid Ag test) και βρέθηκαν 7 θετικά (1,06%). Πρόκειται για 6 άνδρες και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

2. Πλατεία Δημοκρατίας, Πάτρα - ΠΕ Αχαΐας

Συνολικά, έγιναν 134 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid Ag test) σε Ρομά και ήταν όλα αρνητικά.

3. Στην πλατεία Δεσκάτης - ΠΕ Γρεβενών

Συνολικά έγιναν 89 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid Ag test) και βρέθηκαν 28 (31,5%), 13 άνδρες και 15 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

4. Πλατεία Λόφου - ΠΕ Πιερίας

Συνολικά διενεργήθηκαν 34 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid Ag test), με 8 θετικά (23,5%), πρόκειται για 5 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

5. Πλατεία Δημαρχείου (Πλατεία Λατσιών) - ΠΕ Κίλκις

Πραγματοποιήθηκαν 741 έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid Ag test) και προέκυψαν 51 θετικά κρούσματα (6,9%). Πρόκειται 29 άνδρες και 22 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.