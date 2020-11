Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Πάνω από 60.000 νέα κρούσματα

Νέο αρνητικό ρεκόρ, μία εβδομάδα μετά την επιβολή lockdown από την Κυβέρνηση.

Η Γαλλία κατέγραψε σήμερα αριθμό ρεκόρ νέων μολύνσεων COVID-19, με 60.486 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 58.046 κρουσμάτων της χθεσινής ημέρας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Με τις νέες μολύνσεις το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται πλέον σε 1,66 εκατομμύρια, σε κοντινή απόσταση από τη Ρωσία, που με 1,73 εκατομμύρια κρούσματα έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο αριθμό μολύνσεων στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ, την Ινδία και τη Βραζιλία.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε επίσης 828 νέους θανάτους από τη νόσο, μεταξύ αυτών 398 θανάτους σε νοσοκομεία τις τελευταίες 24 ώρες και 430 θανάτους σε οίκους ευγηρίας τις τελευταίες τρεις ημέρες. Την Πέμπτη, το Υπουργείο είχε ανακοινώσει 363 θανάτους σε νοσοκομεία.

Ο μέσος όρος επτά ημερών αυξήθηκε κατά 40, στους 471, σε σύγκριση με το υψηλό των 975 την 9η Απριλίου. Ο υψηλότερος αριθμός θανάτων από επιπλοκές της COVID-19 σε μία ημέρα καταγράφηκε την 15η Απριλίου, με 1.438 νεκρούς.

Μία εβδομάδα αφότου η Κυβέρνηση επέβαλε ένα νέο καθολικό lockdown, ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αυξήθηκε κατά 553, στους 28.979, η μικρότερη ημερήσια αύξηση εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες.