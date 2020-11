Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: 109 ΜΕΘ-COVID άνοιξαν τις τελευταίες 10 μέρες

Πόσες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.

Το τελευταίο δεκαήμερο, άνοιξαν 109 κλίνες ΜΕΘ-COVID και συνολικά λειτουργούν στη χώρα 1.046 ΜΕΘ, τόνισε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας , κάνοντας λόγο για μια «συνεχόμενη, μόνιμη και κοπιώδη προσπάθεια».

«Η οργανωμένη Πολιτεία και η Κυβέρνηση, με επιστημονικά στοιχεία, παρεμβαίνουν εκεί που πιστεύουν ότι πρέπει να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία», είπε ο υπουργός στην τηλεόραση του ALPHA,. Πρόσθεσε ότι «η μία μετά την άλλη, οι ευρωπαϊκές χώρες ζορίζονται» και Διευθυντής Ευρώπης του ΠΟΥ σε επικοινωνία που είχαν μίλησε για «δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη».

Εξήγησε ότι δεν είναι το ίδιο με το πρώτο κύμα αυτό που αντιμετωπίζουμε, καθώς τις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το πρώτο κύμα τις χτύπησε Μάρτιο-Απρίλιο και μετά πήγαν σε καλύτερο καιρό. Τώρα έχουμε το χειμώνα μπροστά μας.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι «όλοι μαζί θα καταφέρουμε να ελέγξουμε τη μεγάλη πίεση στη Β. Ελλάδα», υπογραμμίζοντας ότι «το Εθνικό Σύστημα Υγείας ενισχύεται σταθερά. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν συμπολίτη μας αβοήθητο. Μεταφορές ασθενών σε άλλες Υγειονομικές Περιφέρειες ακόμα δεν υπάρχουν».

Αναφερόμενος στο lockdown που από αύριο μπαίνει η χώρα ο κ. Κικίλιας έφερε ως παράδειγμα το Ισραήλ, το οποίο με 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, δυσκολεύτηκε το καλοκαίρι και τελικά αποφάσισε στα μέσα Σεπτεμβρίου να πάει σε lockdown. Στις 23 Σεπτεμβρίου, πέντε μέρες μετά το lockdown, είχε 11.000 κρούσματα ημερησίως. Και στις 18 Οκτωβρίου, όταν ξεκίνησε σιγά-σιγά και σταδιακά η άρση των μέτρων, βρισκόταν στα 339 κρούσματα.

«Προφανώς, το οριζόντιο lockdown έχει ανυπολόγιστες συνέπειες και τεράστια πίεση για τους συμπολίτες μας. Το καταλαβαίνω, είμαι δίπλα τους, αντιλαμβάνομαι την πίεση που δέχεται η μέση ελληνική οικογένεια. Κανείς όμως δεν θέλει να χαθούν ανθρώπινες ζωές των συγγενών του, του πατέρα, της μητέρας, του παππού, της γιαγιάς».

Καταλήγοντας αναφέρθηκε σε χώρες «που δεν πειθάρχησαν οι πολίτες, που δεν αντιλήφθηκαν ότι πρέπει να πάνε όλοι μαζί, οργανωμένη Πολιτεία, κοινωνία και επιστήμονες. Αυτό οδήγησε σε οδυνηρά, τραγικά αποτελέσματα. Δεν θέλω και δεν θέλουμε να συμβούν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα».