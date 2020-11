Κοινωνία

Lockdown: Τι αλλάζει από το Σάββατο

Αναλυτικά τα μέτρα και οι περιορισμοί επιδημιολογικού συναγερμού.

Σε καθεστώς πλήρους lockdown από τις 6 το πρωί του Σαββάτου η χώρα και για τρεις εβδομάδες, εξαιτίας της ραγδαίας και διαρκώς εντεινόμενης αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά και των ασθενών που βρίσκονται διασωληνωμένοι στις μονάδες ΜΕΘ, αυξάνοντας την πίεση στο σύστημα υγείας.

Όλες οι μετακινήσεις απαιτούν τη χρήση μάσκας, ενώ οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί, με τα πρόστιμα για τους πολίτες που δεν τηρούν τα μέτρα, να διπλασιαζονται. Απολύτως συγκεκριμένα είναι τα καταστήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά για τη διάθεση προϊοντων και υπηρεσιών,. Οι εκκλησίες θα κλείσουν για τους πιστούς.

Αναλυτικά τα μέτρα επιδημιολογικού συναγερμού: