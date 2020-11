Αθλητικά

Euroleague: “πάλεψε” ο Παναθηναϊκός, αλλά...

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ελλιπείς “πράσινοι” υποτάχθηκαν στην ανωτερότητα της ΤΣΣΚΑ, στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» πάλεψαν όσο μπορούσαν απέναντι στην πανίσχυρη ΤΣΣΚΑ, που τελικά πέρασε νικηφόρα από το ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με Μποχωρίδη, Φόστερ, Κασελάκη, Παπαπέτρου και Μήτογλου. Μουδιασμένο ήταν το ξεκίνημα στο ματς για τους «πράσινους» με τον Σενγκέλια να έχει βάλει στόχο τον Κασελάκη, από τον οποίο κέρδισε 2 φάουλ και τον έστειλε στον πάγκο. Η ΤΣΣΚΑ με Μιλουτίνοφ και Σενγκέλια χτυπούσε ανελέητα στο ζωγραφιστό (3-9 στο 3’) και στην περιφέρεια (3-15 με 3/3 του Χίλιαρντ).

Ο Παπαπέτρου χτύπησε στον αιφνιδιασμό για το 8-18 στο 5’ με γκολ φάουλ, αλλά η ζημιά στην άμυνα ήταν τα 4/4 τρίποντα των Ρώσων. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα ένα 7-0 για το 12-18, ενώ ο Ουάιτ με 4 σερί πόντους έκανε το 17-21 στο 8’.?

Με τρίποντο του Μποχωρίδη έγινε το 20-22 στο 9’ με το πράσινο σερί να είναι πια 15-4, με τον Παπαγιάννη να κάνει εξαιρετική δουλειά. Το δεκάλεπτο έληξε 24-24 με 2/2 του Νέντοβιτς στο φινάλε και το επιμέρους σκορ να είναι 21-9 για το Τριφύλλι.

Παπαγιάννης και Νέντοβιτς συνέχιζαν να δημιουργούν (26-26 στο 12’) με τον Κλάιμπερν να σημαδεύει την άμυνα του Τριφυλλιού στο 2ο δεκάλεπτο. Η ΤΣΣΚΑ με ένα γρήγορο 7-0 ξέφυγε για το 26-33, με τον Παναθηναϊκό να έχει κολλήσει για τα καλά στην επίθεση και τον Βόβορα να καλεί τάιμ άουτ. Όπως συνέβη στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι και σε αυτό το σημείο η υπεροχή στο low post έδωσε τη λύση στην ΤΣΣΚΑ. Οι Ρώσοι ήλεγχαν το ματς και με γκολ φάουλ του Κλάιμπερν στο 15’ πήγαν τη διαφορά στο +12 (29-41).

Με κάρφωμα του Μιλουτίνοφ η διαφορά πήγε στο +14 (29-43 στο 16’) και το ματς έδειχνε να ξεφεύγει στο τρίποντο του Χίλιαρντ για το 29-46, με το επιμέρους σκορ να είναι 3-20 για την ΤΣΣΚΑ. Ο Παναθηναϊκός με ένα μίνι ξέσπασμα του Νέντοβιτς (3/4 τρίποντα) μείωσε στους 10 (39-49 στο 18’), με τον Ιτούδη στο 1’10’’ να δέχεται τεχνική ποινή. Ο Σέρβος το πήρε πατριωτικά βάζοντας τους 14 από τους 18 πόντους της ομάδας του στο δεκάλεπτο που έληξε 42-51.

Η ΤΣΣΚΑ χωρίς να δυσκολεύεται κρατούσε μια διαφορά ασφαλείας (44-53 στο 23’), με τον Παναθηναϊκό να έχει θέμα με τα ριμπάουντ πια. Με 8-0 ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο (53-52), όμως τα ριμπάουντ γίνονταν πληγή για τους «πράσινους». Ο Σαντ – Ρος δεν μπορούσε να συνδεθεί καθόλου με το καλάθι (0/6) και στο 52-55 ο Παπαπέτρου σε ένα κρίσιμο σημείο χρεώθηκε με τεχνική ποινή.

Ο Νέντοβιτς μπήκε εσπευσμένα, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε κολλήσει στην επίθεση με την ΤΣΣΚΑ να ξεφεύγει και πάλι (52-60 στο 27’). Το μίνι επιθετικό ξέσπασμα του Τριφυλλιού ήρθε στο 29’ για το 58-63 με το δεκάλεπτο να λήγει 58-65 και τον Κλάιμπερν να έχει κάνει καλή δουλειά στον Νέντοβιτς.

Η ΤΣΣΚΑ με ένα γρήγορο 8-0 πήγε ξανά τη διαφορά σε διψήφιο (58-73 στο 33’) κι έδειχνε να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, μαζεύοντας σωρηδόν και τα ριμπάουντ. Ο Ουάιτ με ένα εντυπωσιακό φόλοου κάρφωμα μείωσε στους 13, όμως πλέον ήταν αργά για να μαζευτεί και πάλι η διαφορά που κυμαινόταν μεταξύ 10 και 15 πόντων (72-83 στο 36’). Στο 74-83 η ΤΣΣΚΑ δεν έδωσε άλλα περιθώρια αμφισβήτησης στο τελευταίο δίλεπτο παρά τη χαλάρωση στο τελευταίο λεπτό, όταν ο Παναθηναϊκός στα 38'' μείωσε σε 81-87, με το ταμπλό στο τέλος να γράφει 83-89.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 42-51, 58-65, 83-89