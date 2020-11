Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές - Μπάιντεν: προετοιμάζομαι για τον Λευκό Οίκο

Σίγουρος ότι θα κερδίσει «με ξεκάθαρη πλειοψηφία», δηλώνει ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, αποφεύγοντας να ανακηρύξει τον εαυτό του ως νικητή.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι θα κερδίσει την προεδρία των ΗΠΑ καθώς το προβάδισμά του έναντι του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μεγαλώνει στις αμφίρροπες πολιτείες, αν και τα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν αποφύγει μέχρι στιγμής να τον ανακηρύξουν νικητή καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων.

“Οι αριθμοί μάς λένε (…) και είναι μια αρκετά πειστική ιστορία: θα κερδίσουμε την κούρσα”, τόνισε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι η υποψήφιά του για την αντιπροεδρία Κάμαλα Χάρις και ο ίδιος ήδη συναντώνται με ειδικούς για να προετοιμαστούν για τον Λευκό Οίκο.

“Έχει έρθει η ώρα να συσπειρωθούμε” για να “ξεπεράσουμε την οργή”, δήλωσε ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα στη διάρκεια της σύντομης ομιλίας του, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για να γιορτάσει τη νίκη του, όμως άλλαξε προσέγγιση καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής σε κάποιες αμφίρροπες πολιτείες.

Ωστόσο το προβάδισμα του Μπάιντεν διευρύνεται έναντι του Τραμπ σε τέσσερις πολιτείες που θα είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσμα: την Πενσιλβάνια, την Τζόρτζια, την Αριζόνα και τη Νεβάδα. Εξάλλου σε αριθμό ψήφων σε εθνικό επίπεδο ο υποψήφιος των Δημοκρατικών βρίσκεται μπροστά από τον αντίπαλό του κατά 4,1 εκατομμύρια, σε σύνολο 147 εκατομμυρίων ψήφων, ένας αριθμός ρεκόρ.

“Η ψήφος σας θα καταμετρηθεί. Δεν με νοιάζει πόσο πολύ προσπαθούν κάποιοι να το σταματήσουν. Δεν θα επιτρέψω να γίνει”, υπογράμμισε ο ίδιος.

Ο Μπάιντεν τόνισε ότι οι Αμερικάνοι τού έδωσαν εντολή να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού, να ενισχύσει την οικονομία που πλήττεται, να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και τον συστημικό ρατσισμό.





“Κατέστησαν σαφές ότι θέλουν η χώρα να συσπειρωθεί, όχι να συνεχίσει να διχάζεται”, εκτίμησε, ενώ πρόσθεσε ότι ελπίζει να απευθυνθεί ξανά στους πολίτες σήμερα.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να δηλώνει, χωρίς να δίνει στοιχεία για αυτό, ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές, ενώ Ρεπουμπλικάνοι προσπαθούν να συγκεντρώσουν 60 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουν τις δικαστικές προσφυγές εναντίον των αποτελεσμάτων. Ωστόσο κάποια μέλη του κόμματος χαρακτήρισαν τις νομικές αυτές προσπάθειες ανοργάνωτες, ενώ μέχρι στιγμής καμία προσφυγή δεν έχει γίνει δεκτή από τα δικαστήρια.

Κατά την τέταρτη ημέρα της καταμέτρησης των ψήφων ο Μπάιντεν έχει προβάδισμα 253 εκλεκτόρων έναντι 214 για τον Τραμπ, σύμφωνα με την Edison Research.

Αν κερδίσει τους 20 εκλέκτορες της Πενσιλβάνια, θα συγκεντρώσει περισσότερους από τους 270 που χρειάζεται για να κερδίσει την προεδρία. Το ίδιο θα συμβεί κι αν ο Μπάιντεν κερδίσει σε δύο από τις τρεις άλλες πολιτείες (Τζόρτζια, Αριζόνα και Νεβάδα), όπου συνεχίζεται η καταμέτρηση.