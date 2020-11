Πολιτική

Ραπτάκης στον ΑΝΤ1: ο Μπάιντεν θα κλείσει την “πίσω πόρτα” στον Λευκό Οίκο για την Τουρκία (βίντεο)

Τι δηλώνει στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι, ο Γερουσιαστής στο Road Island για τις εκλογές στις ΗΠΑ και τα καυτά ζητήματα για την ελληνική ομογένεια.