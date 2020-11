Τραμπ κατά Μπάιντεν: μπορώ και εγώ να πω ότι κέρδισα τις εκλογές

Κόσμος

Βολές κατά του ανθυποψηφίου του εξαπέλυσε ο νυν Πρόεδρος των ΗΠΑ. Τι λέει για την νομική μάχη. Προσπάθεια συγκέντρωσης τεράστιου ποσού για τις προσφυγές.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής (ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας) ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν πρέπει να κηρύξει νίκη «παράνομα» στις προεδρικές εκλογές της Τρίτης, ενώ ο Δημοκρατικός του αντίπαλος φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα από τον Λευκό Οίκο.

«Ο Τζο Μπάιντεν δεν πρέπει να κηρύξει παράνομα ότι κέρδισε την προεδρία», έγραψε ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου. «Θα μπορούσα να κηρύξω κι εγώ νίκη. Οι νομικές διαδικασίες μόλις ξεκίνησαν!», πρόσθεσε.

Ο Μπάιντεν έχει προγραμματίσει να μιλήσει αργότερα από το προπύργιο του στο Ντελαγουέρ, χωρίς ωστόσο κανένα μεγάλο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης να έχει μέχρι στιγμής χρίσει νικητή των προεδρικών εκλογών.

Οι Ρεπουμπλικανοί «ψάχνουν» 60 εκατομμύρια δολάρια

Το επιτελείο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι αναζητούν δωρητές, καθώς επιδιώκουν να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 60 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσουν τις προσφυγές του Αμερικανού προέδρου στη δικαιοσύνη σχετικά με τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, δύο πηγές ενήμερες για το θέμα είπαν σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το επιτελείο του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου κατέθεσε αγωγές σε διάφορες πολιτείες μετά την εκλογική αναμέτρηση της Τρίτης εναντίον του Δημοκρατικού πρώην αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν.

«Θέλουν 60 εκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ένας Ρεπουμπλικανός δωρητής, που έλαβε σχετική πρόκληση από το επιτελείο του Τραμπ και την Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία την Τρίτη, το επιτελείο του Τραμπ έστειλε προσκλήσεις μέσω email και μηνυμάτων κάνοντας λόγο για παρατυπίες και ζητώντας από τους δωρητές να συνεισφέρουν σε ρευστό.