Κορονοϊός – ΗΠΑ: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων σε ένα 24ωρο

Εξαπλώνεται στις ΗΠΑ με ραγδαίους ρυθμούς, με τη χώρα να έχει καταγράψει τους περισσότερους θανάτους παγκοσμίως.

Οι ΗΠΑ, η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από την πανδημία του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπεδο, κατέγραψαν χθες Παρασκευή νέο ρεκόρ ημερήσιων νέων κρουσμάτων, με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν, που φαίνεται να κερδίζει στις εκλογές, να δεσμεύεται να αντιμετωπίσει την πανδημία “από την πρώτη ημέρα” της προεδρίας του.

Η covid-19 εξαπλώνεται στις ΗΠΑ με ραγδαίους ρυθμούς, με τη χώρα να έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 236.025 θανάτους, τους περισσότερους παγκοσμίως. Συνολικά 127.021 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν χθες από το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Βέβαιος για τη νίκη του απέναντι στον απερχόμενο Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπάιντεν δεσμεύθηκε να θέσει σε εφαρμογή “ήδη από την πρώτη ημέρα” της προεδρίας του το σχέδιο δράσης του κατά της πανδημίας. “Αυτό δεν θα σώσει τις ζωές που έχουν ήδη χαθεί, αλλά θα σώσει ζωές τους επόμενους μήνες”, τόνισε χθες σε σύντομη ομιλία του, με την υποψήφιά του για την αντιπροεδρία Κάμαλα Χάρις στο πλευρό του.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, ο Μαρκ Μέντοους, βρέθηκε θετικός στην covid-19 και προστίθεται στους δεκάδες υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που έχουν μολυνθεί από τον Οκτώβριο. Όπως έγραψε η Washington Post, ο 61χρονος Μέντοους παρίστατο τα ξημερώματα της Τετάρτης σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή περίπου 150 ανθρώπων για την πρώτη δημόσια δήλωση του Τραμπ αφού έκλεισαν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές.

Τόσο ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, όσο και η συζυγός του Μελάνια και ο γιος τους Μπάρον, όπως και οι πολιτικοί του σύμβουλοι Στίβεν Μίλερ και Χόουπ Χικς, αλλά και η εκπρόσωπός του Κέιλι Μακενάνι έχουν προσβληθεί από κορονοϊό.

Ο ιός εξαπλώνεται στις μεσοδυτικές πολιτείες

Είκοσι από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ κατέγραψαν αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων covid-19 χθες, όπως και την Πέμπτη, όταν ο συνολικός αριθμός ημερήσιων, νέων μολύνσεων ξεπέρασε τις 120.000 για πρώτη φορά. Οι μεσοδυτικές πολιτείες παραμένουν αυτές που επηρεάζονται περισσότερο από την πανδημία, βάσει των νέων κρουσμάτων ανά αριθμό κατοίκων.

Το Ιλινόι κατέγραψε περισσότερα από 10.000 νέα κρούσματα σε διάστημα 24 ωρών, ενώ αυξήσεις ρεκόρ στις ημερήσιες μολύνσεις καταγράφηκαν και στην Ιντιάνα, το Κάνσας, τη Μινεσότα, το Μιζούρι, τη Νεμπράσκα, τη Βόρεια Ντακότα, το Οχάιο και το Ουισκόνσιν. Ρεκόρ νέων κρουσμάτων αναφέρθηκε και στο Άρκανσο, το Κολοράντο, το Άινταχο, το Μέιν, τη Νεβάδα, το Νέο Μεξικό, τη Βόρεια Καρολίνα, το Ρόουντ Άιλαντ, τη Γιούτα, την Ουάσινγκτον και το Γουαϊόμινγκ. Στο Ουισκόνσιν εφετείο εμπόδισε την παράταση της διαταγής του κυβερνήτη Τόνι Έβερς για τον περιορισμό των δημόσιων συγκεντρώσεων στο 25% της χωρητικότητας ενός κτιρίου ή ενός δωματίου, η οποία έληξε χθες.

Κάποιες πόλεις και πολιτείες έχουν επιβάλει περιορισμούς στις μετακινήσεις των κατοίκων και στις δημόσιες συγκεντρώσεις προκειμένου να ανασχέσουν την εξάπλωση του κορονοϊού, αλλά οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν αναλάβει μέτρα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Σε δεκαεπτά πολιτείες δεν απαιτείται η χρήση μάσκας. Στο μεταξύ ο αριθμός των νοσηλευομένων λόγω covid-19 στις ΗΠΑ σημείωσε άνοδο για 12η συνεχή ημέρα, ξεπερνώντας τις 54.500.

Το Τέξας ανακοίνωσε περισσότερο από το 10% των μολύνσεων που καταγράφηκαν στις ΗΠΑ, περίπου 9.000 νέα κρούσματα, και οδεύει να γίνει η πρώτη πολιτεία που θα ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο κρούσματα covid-19.

Οι θάνατοι λόγω κορονοϊού επίσης σημειώνουν αύξηση, αλλά πιο αργή από τα κρούσματα. Κατά μέσο όρο στις ΗΠΑ καταγράφονται 880 θάνατοι από covid-19 ημερησίως, άνοδος περίπου 10% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.