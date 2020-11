Κόσμος

Θετικός στον κορονοϊό ο προσωπάρχης του Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μέντοους παρίστατο στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ των εκλογών στον Λευκό Οίκο, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες υποστηρικτές του Τραμπ.

Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μέντοους, που έχει εμφανιστεί πολλάκις σε δημόσιες εκδηλώσεις χωρίς να φορά μάσκα, διαγνώστηκε με κορονοϊό, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό πότε ή πώς μολύνθηκε από covid-19 ο Μέντοους.

Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου συνόδευε τακτικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις εμφανίσεις του κατά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής του εκστρατείας, πριν τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Εξάλλου ο Μέντοους παρίστατο στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε το βράδυ των εκλογών στον Λευκό Οίκο, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες υποστηρικτές του Τραμπ.

Πρόκειται για έναν ακόμη άνθρωπο από τον στενό κύκλο του Αμερικανού προέδρου που μολύνεται από covid-19, η οποία έχει σκοτώσει περισσότερους από 230.000 Αμερικανούς. Ο ίδιος ο Τραμπ, όπως και η σύζυγός του Μελάνια και ο γιος τους Μπάρον έχουν διαγνωσθεί με κορονοϊό.