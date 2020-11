Κόσμος

Κεντρική Αμερική: Νεκροί και καταστροφές από τον κυκλώνα Ήτα (εικόνες)

Δεκάδες πτώματα εντοπίστηκαν σε ποταμό. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν επίσης κατολισθήσεις.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας Ήτα στο Μεξικό, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 180 ανθρώπων κατά το πέρασμά του από έξι χώρες της Κεντρικής Αμερικής, ανακοίνωσαν σήμερα οι μεξικανικές αρχές.

Τα θύματα, τα οποία στην πλειονότητά τους παρασύρθηκαν από τρεχούμενα νερά, εντοπίστηκαν στην πολιτεία Τσιάπας, στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, την πλέον πληγείσα χώρα από τον κυκλώνα Ήτα, με συνολικά σχεδόν 150 νεκρούς.

Δεκάδες πτώματα εντοπίστηκαν σε ποταμό που βρίσκεται στην περιοχή Τσενάλχο, δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας Τσιάπας σε ανακοίνωσή του.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν επίσης κατολισθήσεις, ενώ κατέστρεψαν και περίπου 20 δρόμους στην πολιτεία αυτή, μία από τις πιο φτωχές του Μεξικού.

Ο Ήτα έφτασε στην Κεντρική Αμερική την Τρίτη ως ισχυρός κυκλώνας 4ης κατηγορίας, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 140 χιλιομέτρων την ώρα. Ωστόσο εξασθένησε κατά το πέρασμά του από τη Νικαράγουα και την Ονδούρα. Οι καταρρακτώδεις βροχές επηρεάσαν την Κόστα Ρίκα, τον Παναμά και το Σαλβαδόρ.

Πλέον έχει υποβαθμιστεί σε τροπική ύφεση, όμως αναμένεται να ενισχυθεί εκ νέου όταν φτάσει στη θάλασσα της Καραϊβικής και απειλήσει την Κυριακή την Κούβα, τη Τζαμάικα και τη νότια Φλόριντα.