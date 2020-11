Κοινωνία

Lockdown: στοιχεία από τα διόδια για την “έξοδο” των Αθηναίων

Πόσες δεκάδες χιλιάδες οχημάτων έφυγαν εκτός Λεκανοπεδίου τα τελευταία 24ώρα. Παραμονές Εορτών θύμιζαν οι εθνικές οδοί την Παρασκευή.

«Εντυπωσιακός», σε σχέση με τα δεδομένα ενός «συνηθισμένου» τριημέρου πριν από το Σαββατοκύριακο είναι ο απολογισμός για τα οχήματα που βγήκαν από το Λεκανοπέδιο, ενόψει του lockdown και της απαγόρευσης μετακινήσεων, που τέθηκαν σε ισχύ από τις 06:00 του Σαββάτου.

Ειδικά την Παρασκευή, η κίνηση των οχημάτων στις Εθνικές Οδούς Αθηνών – Λαμίας και Αθηνών – Κορίνθου θύμιζε παραμονές μεγάλων Εορτών και αντίστοιχες «εξόδους».

Την Τετάρτη έφυγαν μέσω των διοδίων Ελευσίνας 16.715 οχήματα και μέσω των Αφιδνών, στην κατεύθυνση προς Λαμία 19.856 αυτοκίνητα, συνολικά δηλαδή 36.571 οχήματα.

Την Πέμπτη μέσω της Εθνικής Αθηνών – Κορίνθου, «βγήκαν» από το Λεκανοπέδιο 24.630 αυτοκίνητα και μέσω της Εθνικής Αθηνών – Λαμίας άλλα 19.783 οχήματα, ήτοι συνολικά 44.413 οχήματα.

Ο αριθμός «εκτινάχθηκε» την Παρασκευή, οπότε πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας 39.077 οχήματα και από τα διόδια Αφιδνών άλλα 34.560, συνολικά δηλαδή 73.637. Σημειώνεται ότι απο τις 06:00 έως τις 17:00 της Παρασεκυής είχαν "αποδράσει" συνολικά 43.996 οχήματα.

Απολογιστικά, από τις 06:00 της Τετάρτης έως τις 06:00 του Σαββάτου, οπότε τέθηκε σε ισχύ το καθολικό lockdown, βγήκαν από το Λεκανοπέδιο Αττικής, συνολικά 154.621 οχήματα.

Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που φεύγουν από την πρωτεύουσα πριν από την καραντίνα, για μια τελευταία βόλτα στην επαρχία, είτε για να δουν συγγενείς τους είτε για να αποδράσουν και να επιστρέψουν στην Αθήνα όπου θα κλειστούν στο σπίτι.

Με πληρότητες που ξεπερνούσαν το 90%, αναχωρούσαν τα λεωφορεία από τους υπεραστικούς σταθμούς. Μετά την ανακοίνωση του lockdown, η κίνηση αυξήθηκε κατακόρυφα.