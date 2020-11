Αθλητικά

Super League: “Κουτσουρεμένη” η 8η αγωνιστική λόγω κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι αγώνες αναβλήθηκαν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Αλλάζει ώρα η αναμέτρηση Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΟΚ. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ταξιδεύουν σε Ηράκλειο και Αθήνα αντίστοιχα, σε αγώνες με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League, ενώ αναβλήθηκε η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη, κατόπιν διαπίστωσης έξι θετικών κρουσμάτων κορονοϊού, σε παίκτες και στελέχη της «Ένωσης». Παράλληλα, «μετατέθηκε» χρονικά ο αγώνας Απόλλων Σμύρνης-ΠΑΟΚ κι αντί για τις 17:15 θα ξεκινήσει στις 19:30 της Κυριακής (8/11).

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την ήττα 3-0 από τη Μάντσεστερ Σίτι, δοκιμάζονται στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» (8/11, 15:00) από τον ΟΦΗ που επιδιώκει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Λίγες ώρες αργότερα, στη Ριζούπολη (17:15), οι «ασπρόμαυροι» με ορμή από το 4-1 επί της Αϊντχόφεν κοντράρονται με τον Απόλλωνα Σμύρνης που συμπλήρωσε τέσσερις διαδοχικές ήττες.

Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο στα Ιωάννινα, όπου ο τοπικός ΠΑΣ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό, που ακόμη αναζητεί την πρώτη φετινή του νίκη, ενώ ο Παναθηναϊκός θα ψάξει στο ΟΑΚΑ το τρίτο σερί «τρίποντο» με τον Λάζλο Μπόλονι στον πάγκο, καθώς περιμένει τον Ατρόμητο. Μια ημέρα αργότερα, η Λάρισα θα προσπαθήσει να φτάσει στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της καθώς αντιμετωπίζει την ουραγό Λαμία.

Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με το Βόλο αναβλήθηκε, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού στην ομάδα της Μαγνησίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

17:15 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικός

19:30 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

15:00 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – Ολυμπιακός

17:15 Στάδιο Αλκαζάρ, Λάρισα – Λαμία

19.30 «Γεώργιος Καμάρας», Απόλλων Σμύρνης – ΠΑΟΚ