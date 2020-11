Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μήνυμά του για το νέο lockdown

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτογραφία και το μήνυμα στα social media με αφορμή το νέο lockdown στην Ελλάδα.

Ο σούπερσταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε το δικό του μήνυμα σε όλους τους Έλληνες, με αφορμή το νέο lockdown στην χώρα λόγω κορονοϊού.

Μάλιστα, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος, με μία ελληνική σημαία.



"Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς", έγραψε χαρακτηριστικά ο "Greek Freak".