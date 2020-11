Κοινωνία

Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1: γιατί μένουν ανοιχτοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Υφυπουργός για τον διπλασιασμό των τεστ στις δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων.

«Κάθε μήνα θα έχουμε 25.000 τεστ στις περισσότερες από 300 δομές φιλοξενίας ηλικιωμένων στην χώρα, καθώς σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ θα γίνονται rapid test κάθε εβδομάδα σε όλους τους εργαζόμενους, ενώ μέχρι τώρα γίνονταν ανά δύο εβδομάδες», είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμόδια για το χαρτοφυλάκιο της Πρόνοιας, είπε ότι «τα test θα γίνονται από τους ιατρούς κάθε δομής και εφόσον κρίνεται απαραίτητο θα ακολουθεί μοριακό τεστ ανά περίπτωση».

Για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς είπε ότι «μετά από εισήγηση της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων αποφασίστηκε να μείνουν ανοιχτοί, καθώς υπάρχει χαμηλό ιικό φορτίο, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων δεν θα κλείνει ο σταθμός, αλλά θα ακολουθείται σχετικό πρωτόκολλο για την λήψη μέτρων».