Παράξενα

Αλέξης Αλεξίου στον ΑΝΤ1: Νόσησα ταυτόχρονα από κορονοϊό, γρίπη και πνευμονία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο μήνυμα στέλνει στους αρνητές του Covid και της μάσκας. Τι λέει ο πρώην αθλητής, ο οποίος δεν πάσχει από υποκείμενο νόσημα, για την περιπέτεια της υγεία του.