Κομμωτής... κασκαντέρ κουρεύει τους πελάτες στον... αέρα και στον βυθό της θάλασσας! (εικόνες)

Ο κομμωτής από την Νάουσα πιάνει στα χέρια το ψαλίδι και κουρεύει τους πελάτες του, όπου μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους...

Ένα κούρεμα μπορεί να σε ...απογειώσει ή να σε «ρίξει», θεωρούν πολλοί. Στην περίπτωση, ωστόσο, του Δημήτρη Σαμαρά, η φράση αυτή αποκτά ξεχωριστή σημασία, αφού ο Ναουσαίος κομμωτής πιάνει στα χέρια το ψαλίδι και κουρεύει τους πελάτες του, όπου μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους... Σε χιονισμένες βουνοπλαγιές, στον αέρα ακόμη και στον βυθό της θάλασσας!

Όπως εξηγεί στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» ο νεαρός κομμωτής, όλα ξεκίνησαν όταν μια παρέα φίλων του αποκλείστηκαν στο χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής του και τον κάλεσαν για να κουρευτούν. «Επικοινώνησε μαζί μου μια παρέα φίλων που ήταν στα 3-5 Πηγάδια, στη Νάουσα, οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι στο βουνό από την κακοκαιρία. Όταν μου είπαν να πάω στο βουνό, δεν το σκέφθηκα ούτε λεπτό, αφού αγαπώ τα extreme σπορ. Βρέθηκα, λοιπόν, εκεί μέσα στα χιόνια για να τους περιποιηθώ τα μαλλιά. Είπαμε μιας κι είμαστε εδώ πάνω, δεν κάνουμε το κούρεμα στη χιονισμένη πλαγιά;», λέει ο Ναουσαίος κομμωτής.

Η εμπειρία άρεσε σε όλους και τότε αποφάσισε να δοκιμάσει νέες ...αποστολές κουρέματος. Η επόμενη «επιχείρηση extreme κούρεμα» βρήκε τον κομμωτή και τον πελάτη του, που είχε επιλέξει κούρεμα κοντό, σε πτώση με αλεξίπτωτο από τα 200 μέτρα! Οι δυο τους έπεσαν μαζί στο κενό και ο κομμωτής με επιδέξιες ψαλιδιές στον αέρα ολοκλήρωσε την κουπ μέχρι να προσγειωθούν στο έδαφος.

Ήταν θέμα χρόνου να ακολουθήσουν και άλλα κουρέματα και ήδη ο Δημήτρης Σαμαράς μετρά περισσότερα από τριάντα, τα οποία έγιναν σε βουνοκορφές, σε πισίνες, στο ναυάγιο στη Ζάκυνθο, κάτω από τον Λευκό Πύργο, αλλά και στους καταρράκτες της Έδεσσας, που μετατράπηκαν για λίγο στο υπαίθριο κουρείο του.

«Καθημερινά δέχομαι μηνύματα στη σελίδα μου στο facebook από ανθρώπους κυρίως νεαρής ηλικίας που καταθέτουν μια επιθυμία να κάνουν κάτι διαφορετικό και να κουρευτούν όχι στην καρέκλα του κομμωτηρίου αλλά οπουδήποτε αλλού: σε μια σέλα ποδηλάτου, στη μοτοσυκλέτα τους, στο βουνό, στη βάρκα», εξηγεί ο κομμωτής, που ετοιμάζει αυτές τις ημέρες τα επόμενα περίεργα κουρέματα. Σειρά, έχει λοιπόν το κούρεμα κατά την αναρρίχηση και αμέσως μετά κούρεμα στη διάρκεια ελεύθερης πτώσης!

Ο Ναουσαίος κομμωτής δηλώνει άνθρωπος που λατρεύει τις προκλήσεις και παθιάζεται με τις προτάσεις και τις ιδέες των πελατών του, που όπως φαίνεται εμπιστεύονται το ψαλίδι του ακόμη και εν κινήσει. Βέβαια, κάποιες ψαλιδιές μπορεί να ...ξεφύγουν αλλά , όπως δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην περίπτωση που υπάρχουν μικρές αστοχίες θα τις διορθώσει στο κανονικό του μπαρμπέρικο.

Στα πιο περίεργα κουρέματά του, με αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας, συγκαταλέγεται το κούρεμα στο βυθό, αν και όπως λέει με χιούμορ, είχε και τα πολύ θετικά του, όπως το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε λούσιμο ούτε πριν ούτε και μετά το υποβρύχιο κούρεμα.

Φωτογραφίες: ΑΠΕ ΜΠΕ