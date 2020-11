Κοινωνία

Νεκρός ο άνδρας που βρέθηκε πυροβολημένος έξω από εκκλησία

Που και πότε εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας. Απο τι είδους όπλο είχε βληθεί.

Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ένας 69χρονος άνδρας στους Μπλεμενιάνους Κυπαρισσίας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου είναι και το κοιμητήριο του οικισμού.

Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα και οι πρώτες ενδείξεις «δείχνουν» αυτοχειρία.

Ο άνδρας, κάτοικος εν ζωή Κυπαρισσίας, είχε καταγωγή και περιουσία στους Μπλεμενιάνους.

Πηγή: tharrosnews.gr