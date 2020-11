Κοινωνία

Θρήνος για 20χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Το άσχημο παιχνίδι της μοίρας

Η τυχαία συνάντηση και η ολέθρια κατάληξη για τον νεαρό.

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα νεαρών με αυτοκίνητο, καθώς ένας 20χρονος έχασε την ζωή του σε τροχαίο στο 28ο χιλιόμετρο Ασπροχώματος - Πύλου στο Σουληνάρι Μεσσηνίας.

Το δυστύχημα έγινε γύρω στις 2:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο στη συνέχεια ανετράπη.

Από το αυτοκίνητο ανασύρθηκε νεκρός ο 20χρονος συνοδηγός από τα Περιβολάκια, ενώ τραυματίστηκε και ο 20χρονος οδηγός.

Στο όχημα σύμφωνα με αναφορές επέβαινε τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο.

Το άσχημο "παιχνίδι" της μοίρας

Σύμφωνα με πηγές από την περιοχή, ο 20χρονος αρχικά περίμενε σε στάση το λεωφορείο, όταν ο 21χρονος φίλος του τον είδε και του πρότεινε να τον μεταφέρει αυτός με το αυτοκίνητο. Λίγο αργότερα ακολούθησε το τροχαίο, που οδήγησε στο θάνατό του.

