Κοινωνία

Βασάνισαν και σκότωσαν γυναίκα μέσα στο σπίτι της

Που και πότε εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα, την οποία είχαν δέσει οι δράστες. Ποια σενάρια εξετάζει η Αστυνομία.

(εικόνα)

Άγρια δολοφονημένη μέσα στο σπίτι της στην Αγία Βαρβάρα βρέθηκε μία 50χρονη γυναίκα το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 50χρονη εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη από μαχαίρι.

Οι δράστες ή ο δράστης έδεσε τα χέρια και τα πόδια της γυναίκας με υφάσματα, τη βασάνισε και στη συνέχεια τη δολοφόνησε.

Η 50χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιό της.

Όπως γράφει το ethnos.gr, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι. Αυτό τους κάνει να αναζητούν τους δράστες σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του θύματος.