Κορονοϊός: “Ανοίγουν” οι προπονήσεις για στίβο και κολύμβηση

Κανονικά οι αγώνες των εθνικών ομάδων. Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ.

Οι αθλητές του στίβου και της κολύμβησης, προστίθενται στις εξαιρέσεις από τη γενική αναστολή λειτουργίας των αθλητικών εγακαταστάσεων, κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων. Αυτό προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής 'Αμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020».

Συγκεκριμένα για τον στίβο, η ΚΥΑ επιτρέπει την παρουσία έως 60 ατόμων (συμπεριλαμβανομένων προπονητών) εντός ανοιχτής αθλητικής εγκατάστασης, ενώ για την κολύμβηση, προβλέπεται χρήση μόνο ανοιχτών κολυμβητηρίων, με τρεις αθλητές ανά διαδρομή.

Στα αθλήματα που εξαιρούνται της γενικής απαγόρευσης, περιλαμβάνονται επίσης το τένις, η σκοποβολή, η τοξοβολία, η ιστιοπλοϊα, η κωπηλασία, το κάνοε/καγιάκ, το θαλάσσιο σκι, η ποδηλασία, το γκολφ, η ιππασία, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός και η ορειβασία/αναρρίχηση. Επιτρέπεται η άθληση σε ομάδες των τριών το πολύ ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή.

Η νέα ΚΥΑ αποσαφηνίζει επίσης, ότι πέραν των πρωταθλημάτων της Super League και της Basket League και των ευρωπαϊκών αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ, από την αναστολή εξαιρούνται και οι δραστηριότητες των εθνικών ομάδων. Υπενθυμίζεται ότι εντός του Νοεμβρίου έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου ανδρών και ελπίδων, καθώς και οι εθνικές ομάδες μπάσκετ ανδρών και γυναικών. Η τελευταία φιλοξενεί στο Ηράκλειο αγώνες για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, οι οποίοι θα γίνουν κανονικά. Επιπλέον, η εθνική χάντμπολ γυναικών πρόκειται να παίξει προκριματικά Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στη Βόρεια Μακεδονία, στις αρχές Δεκεμβρίου, και φυσικά θα πρέπει να κάνει προπονήσεις ως τότε για να μπορέσει να αγωνιστεί.

Διευκρινίζεται επίσης, ότι «... η εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης είναι δυνατή μόνο εφόσον οι ομάδες ακολουθούν υγειονομικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει υποχρεωτικό εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για COVID-19 με τεστ αντιγόνου, από διαπιστευμένα εργαστήρια».

Σε ό,τι αφορά άλλα εθνικά πρωταθλήματα (Super League 2, Volley League κ.α.), θα εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα εξαίρεσης λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και αγώνες, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης και έγκρισης υγειονομικού πρωτοκόλλου, που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο των αθλητών για κορονοϊό.

Επίσης, χορηγείται εξαίρεση από τη γενική αναστολή προκειμένου να ολοκληρωθούν διεθνείς αγώνες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη (αφορά διεθνείς αγώνες τένις που διεξάγονται στο Ηράκλειο).

Όπως ήταν ήδη γνωστό, κανονικά θα συνεχίσουν τις προπονήσεις τους αθλητές και ομάδες (οι εθνικές πόλο) που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με βάση ειδικούς καταλόγους που θα εισηγηθούν η ΕΟΕ και η ΕΠΕ και θα εγκρίνει η ΓΓΑ. Θα εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα διεύρυνσης της συγκεκριμένης κατηγορίας, για αθλητές/τριες που προετοιμάζονται για Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα.