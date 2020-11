Αθλητικά

Θετικός στον κορονοϊό παίκτης της ΑΕΛ

Η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας για το κρούσμα κορονοϊού.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ, ανακοίνωσε σήμερα (7/11) ότι ένας από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, βρέθηκε «θετικός» στον κορονοϊό. Ο παίκτης εμφάνισε συμπτώματα την Πέμπτη (5/11) και δεν προπονήθηκε την Παρασκευή με τους «βυσσινί».

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει ότι στον τακτικό προγραμματισμένο μοριακό έλεγχο για τον Covid 19 του αγωνιστικού τμήματος και των υπολοίπων εμπλεκομένων στη διαδικασία του αγώνα με τη Λαμία αύριο 8/11/2020, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα και τις οδηγίες των ΓΓΑ, ΕΟΔΥ και Super League, που διεξήχθη από το εργαστήριο Gene του κ. Γεωργίου Ράπτη στη Λάρισα χθες 6/11/2020, ένας ποδοσφαιριστής μας βρέθηκε θετικός, ενώ τα υπόλοιπα 51 δείγματα είναι αρνητικά.

Ο ποδοσφαιριστής είχε συμπτώματα από το βράδυ της Πέμπτης 5/11/2020 και δεν συμμετείχε στη χθεσινή προπόνηση, έπειτα από εφαρμογή του πρωτοκόλλου και τη σύσταση του ιατρικού μας επιτελείου και η δειγματοληψία έγινε στην οικία του.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα της ΓΓΑ, του ΕΟΔΥ και της Super League προέβη στην άμεση ενημέρωση των φορέων, ο ποδοσφαιριστής έχει τεθεί σε κατ’ οίκον καραντίνα και η κλινική του κατάσταση είναι βελτιωμένη.

Σήμερα πραγματοποιείται απολύμανση στο Προπονητικό Κέντρο των Δένδρων, στο Στάδιο Αλκαζάρ και στο λεωφορείο της πρώτης ομάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι το αγωνιστικό μας τμήμα και οι εμπλεκόμενοι σε αυτό έχουν εξεταστεί το τελευταίο δεκαήμερο άλλες 2 φορές, στις 29/10/2020 πριν τον αγώνα με τον Βόλο ΝΠΣ και στις 2/11/2020 πριν τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα, ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Super League, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και επικαιροποιηθεί, με όλα τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά».