Φόρος τιμής στα θύματα της επίθεσης στη Νίκαια (εικόνες)

Σε κλίμα συγκίνησης το μήνυμα του Γάλλου Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια τελετής που οργανώθηκε στην πόλη.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Ζαν Καστέξ εξέφρασε σήμερα τη «συγκίνησή» του, τη «συμπόνοιά» του και την «αγανάκτησή» του, αποτίνοντας φόρο τιμής στα τρία θύματα της επίθεσης της 29ης Οκτωβρίου στη βασιλική της Νίκαιας.

«Είναι η Γαλλία που κάθε φορά στοχοθετείται και βρίσκεται στο στόχαστρο της τρομοκρατίας, όμως η Νίκαια έχει πληρώσει βαρύ τίμημα», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην επίθεση της 29ης Οκτωβρίου και σε εκείνη της 14ης Ιουλίου του 2016 με 86 νεκρούς στην Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ.

«Τον εχθρό, τον γνωρίζουμε, όχι μόνο τον έχουμε αναγνωρίσει, όμως έχει κι όνομα, είναι ο ριζοσπαστικός ισλαμισμός, μια πολιτική ιδεολογία που παραμορφώνει τη μουσουλμανική θρησκεία και καταχράται τα κείμενά της, τα δόγματά της και τις εντολές της για να επιβάλει την κυριαρχία της μέσω του σκοταδισμού και του μίσους», είπε επίσης ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια μιας τελετής που οργανώθηκε στην πόλη.

Εννέα ημέρες μετά την επίθεση που διέπραξε ο Τυνήσιος Μπραχίμ Αουισαουί, όλοι οι συλληφθέντες έχουν αφεθεί ελεύθεροι, μεταξύ αυτών ένας 17χρονος, που συνελήφθη την Τετάρτη το απόγευμα στην περιοχή του Παρισιού.

Συνολικά, 11 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση και κατόπιν αφέθηκαν ελεύθεροι, από την έναρξη της έρευνας, που ξεκίνησε η αντιτρομοκρατική εισαγγελία για «δολοφονίες που σχετίζονται με μια τρομοκρατική επιχείρηση».

Χθες, ο δράστης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη σύλληψή του και έχει επίσης διαγνωστεί θετικός στον νέο κορονοϊό, μεταφέρθηκε αεροπορικώς και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από τη Νίκαια στο Παρίσι.

Ο Αουισαουί, η ζωή του οποίου παραμένει σε κίνδυνο, νοσηλεύεται στο Παρίσι, σύμφωνα με μια πηγή με γνώση της υπόθεσης. Δεν μπορούν να τον ανακρίνουν οι ερευνητές.