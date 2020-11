Πολιτική

Σκουρλέτης για κορονοϊό: Να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών

Κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με την πανδημία ασκεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση δεν έλαβε κατάλληλα μέτρα για την οχύρωση του δημόσιου συστήματος υγείας και τη θωράκιση της οικονομίας στο μεσοδιάστημα από το πρώτο κύμα της πανδημίας», ανέφερε, σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, και πρόσθεσε πως «πρέπει να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας».

«Φαίνεται, όπως και να το δει κανείς, ότι χάσαμε τον έλεγχο. Αυτό, άλλωστε, είναι και το βασικό συμπέρασμα από το τελευταίο διάγγελμα του πρωθυπουργού», σημείωσε ο κ. Σκουρλέτης και εξήγησε: «Όταν ο ίδιος, μόλις τέσσερις-πέντε μέρες πριν, έλεγε ότι θεωρεί αδιανόητο ένα δεύτερο lockdown, πριν καν αξιολογηθούν εκείνα τα μέτρα -επαναλαμβάνω, δεν είχε περάσει ούτε μια εβδομάδα- ήρθε να πει ότι πρέπει να τα κλείσουμε όλα».

Στη συνέχεια, τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε τον χρόνο για να οχυρώσει καλύτερα τη χώρα» και επεσήμανε: «Το πιο εξοργιστικό είναι αυτό που είδαμε προχτές με την τροπολογία. Τώρα, οκτώ-εννιά μήνες μετά το πρώτο κύμα πανδημίας, μιλάνε για 300 προσλήψεις μόνιμων γιατρών. Όλα όσα μας έλεγαν εκ μέρους της κυβέρνησης για θωράκιση του συστήματος υγείας αποδείχτηκαν ψεύτικα. Σε μια σειρά περιοχές το σύστημα έχει καταρρεύσει».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στον υπουργό Υγείας υπογραμμίζοντας: «Ο κ. Κικίλιας δεν κάνει του κεφαλιού του. Προσωποποιεί την κυβερνητική πολιτική. (…) Εάν θέλει αυτήν τη στιγμή ο πρωθυπουργός να προσφέρει σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση και να αφήσει τις αυτοαναφορικότητες, να αφήσει τα μεγάλα λόγια -μας έλεγε πριν από λίγες ημέρες ότι ήταν αυτός ο οποίος αντιμετώπισε επιτυχώς το πρώτο κύμα πανδημίας- θα πρέπει να καλέσει τα υπόλοιπα κόμματα, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να φτιάξουμε ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας. Αυτό θα μπορούσε, για να είναι πιο πειστικό και αποδεκτό, να καταλήξει σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχή... Δεν αρκεί μόνο να συνεννοηθούμε στα θέματα της υγείας. Δεν αρκεί, για παράδειγμα, να θέλουμε να υπάρξει μια συνεννόηση στα θέματα της υγείας και η κυβέρνηση, παραλλήλως, να θεωρεί την πανδημία αυτές τις δύσκολες ώρες, ως ευκαιρία για να περάσει νόμους, όπως ο πτωχευτικός κώδικας, που πετάνε κόσμο έξω από τα σπίτια του ή αντεργατικές ρυθμίσεις, όπως αυτές για τις υπερωρίες».