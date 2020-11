Κοινωνία

Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε... αποθήκη χασίς (εικόνες)

Πως έπεσε στα χέρια της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών.



Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής, στο νομό Αττικής, ένας Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Αναλυτικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων και εμπεριστατωμένες έρευνες οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν οργανωμένη επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν τον κατηγορούμενο να εξέρχεται από την οικία του και να κατέχει τρεις (3) σάκους με ναρκωτικά.

Συγκεκριμένα σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί μέσα στους σάκους εντόπισαν τριάντα εννέα (39) συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 52.534 γραμμαρίων.

Ακολούθως, στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκαν ακόμη είκοσι μία (21) συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 21.924 γραμμαρίων, δύο (2) πλαστικά δοχεία με χασισέλαιο, συνολικού βάρους 3.233 γραμμαρίων και μία (1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Κατασχέθηκαν συνολικά 74.458 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβη, δύο δοχεία με χασισέλαιο βάρους 3.233 γραμμάρια, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 1 κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής