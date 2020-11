Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διψήφιος αριθμός θανάτων το Σάββατο

Τραγικές προσθήκες στη "μαύρη" λίστα των νεκρών της Covid-19.

Μακραίνει η λίστα των θυμάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς κατέληξαν ακόμα 20 ασθενείς το τελευταίο 24ωρο.

Πλέον οι νεκροί που αφήνει πίσω του ο κορονοϊός στη χώρα μας ξεπερνούν τους 720, καθώς έχασαν τη μάχη για τη ζωή τους:

Ένας 90χρονος στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Ένας 94χρονος στο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη

Τέσσερις ασθενείς στις Σέρρες. Μια 79χρονη, μια 71χρονη, μια 82χρονη και έναν 72χρονο που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο της πόλης.

Ένας 70χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Παύλος» στη Θεσσαλονίκη

Μια 83χρονη στο νοσοκομείο «Σωτηρία»

Ένας 65χρονος από το νοσοκομείο «Αλεξανδρούπολης»

Μια 68χρονη από το ΑΧΕΠΑ

Ένας 83χρονος που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Μια 90χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος»

Μια 90χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος»

Δύο ασθενείς από το νοσοκομείο «Παπανικολάου». Μια 69χρονη και έναν 76χρονο

Μια 40χρονη στο Μεσολόγγι

Δύο ασθενείς στο νοσοκομείο Φλώρινας, ένας 78χρονος και μια 80χρονη

Ένας 76χρονος στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

Ένας 70χρονος στο Ιπποκράτειο