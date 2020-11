Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε τον Σέλβιν Μακ

Σημαντική ενίσχυση για τον Παναθηναϊκό, αποτελεί η συμφωνία με τον Σέλβιν Μακ. Ο έμπειρος άσος, αποτελεί προσωπική επιλογή του Γιώργου Βόβορα για την κάλυψη του κενού στη θέση «1» στο «πράσινο» ρόστερ.

Η σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊοκός, έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Σέλβιν Μακ.

Ο Σέλβιν Μακ γεννήθηκε στις 22 Απριλίου του 1990 στο Kentucky των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.91μ. και αγωνίζεται στη θέση «1». Ξεκίνησε το μπάσκετ από το Bryan Station High School και στην χρονιά της αποφοίτησής του είχε 23.7 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ακολούθησε το κολέγιο του Butler και στην τελευταία του σεζόν εκεί είχε 16 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Στις 11 Ιουλίου του 2011 επελέγη στη 34η θέση του NBA Draft από τους Washington Wizards. Από το 2011 ως το 2019 αγωνίστηκε στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου για λογαριασμό των Washington Wizards, των Philadelphia 76ers, των Atlanta Hawks, των Utah Jazz, των Orlando Magic, των Memphis Grizzlies και των Charlotte Hornets μετρώντας 6.6 πόντους, 3.1 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 456 συμμετοχές στη regular season.

Το 2019 αποφάσισε να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό της Olimpia Milan έχοντας 4.9 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά αγώνα στην Euroleague.

Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Hapoel Jerusalem Χάποελ Ιερουσαλήμ, έχοντας 12.1 πόντους, 3.6 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ στην ισραηλίτικη Winner League και 11.2 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ σε 5 ματς στο BCL».