Κοινωνία

Έφερνε στην Ελλάδα όπλα και πυρομαχικά με… κούριερ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με “βαρύ” βιογραφικό ο… εισαγωγέας. Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη του.

Στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, έπεσε Έλληνας , στην Καλλιθέα, για παράβαση του Νόμου περί ρύθμισης θεμάτων που αφορούν την εισαγωγή από το εξωτερικό, κατοχή και εμπορία-διάθεση όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με την ενασχόληση ατόμου από το μήνα Φεβρουάριο του 2020 με την αγορά, την παράνομη εισαγωγή-εμπορία και περαιτέρω διάθεση όπλων (τύπου FLOBERT), καθώς και πυρομαχικών, τα οποία εισάγει από τις χώρες της Σλοβακίας και της Τσεχίας και τα οποία αποκρύπτει στις οικίες τους και σε ειδικό χώρο στάθμευσης, εξακριβώθηκε ότι ο συλληφθείς προμηθεύονταν από εταιρεία που εδρεύει στη Σλοβακία όπλα τύπου FLOBERT και πυρομαχικά, τα οποία εισήγαγε στη χώρα μας και παραλάμβανε ο ίδιος μέσα σε δέματα από εταιρείες ταχυμεταφορών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, σε συνεργασία με την Υπηρεσία της Αστυνομίας της Σλοβακίας National Crime Agency (NAKA), τα συγκεκριμένα όπλα που αγόραζε και εισήγαγε ο κατηγορούμενος, με μικρή τροποποίηση στο μηχανισμό τους, μπορούν να μετατραπούν σε πυροβόλα όπλα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας εντόπισαν σε κατάστημα ταχυμεταφορών τον δράστη, τον ακινητοποίησαν μετά την παραλαβή δέματος, προερχόμενου από την Σλοβακία και τον οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας.

Εντός του δέματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, όπλο (flobert) τύπου οπλοπολυβόλο, συνοδευόμενο από γεμιστήρες, -100- πλήρη φυσίγγια και -10- ομοιώματα φυσιγγίων.

Σε επακόλουθες έρευνες στην μοτοσυκλέτα του, στις δύο οικίες του και σε ειδικό χώρο στάθμευσης – αποθήκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περίστροφο κρότου, πλήθος φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, πλήθος τμημάτων και εξαρτημάτων όπλων καθώς και παρελκόμενα είδη αυτών, διόπτρα, σιγαστήρας, μαχαίρι και ειδικός εξοπλισμός για επεξεργασία μετάλλων.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας και ειδικότερα από τα κατασχεθέντα αντικείμενα και τις μέχρι σήμερα διαπιστωμένες παραγγελίες-παραλαβές στις οποίες είχε προβεί ο συλληφθείς, τουλάχιστον από το μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, προκύπτει ότι έκανε παράνομη εισαγωγή όπλων και εξαρτημάτων αυτών από τις χώρες της Σλοβακίας, της Τσεχίας και της Γερμανίας, τα οποία εν συνεχεία τροποποιούσε.

Επιπρόσθετα, έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Όπλων και Ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα, στο πλαίσιο συνεργασίας με Αστυνομικές Αρχές άλλων Χωρών και Διεθνείς Αστυνομικούς Οργανισμούς, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης του, καθώς και ο εντοπισμός της διαδρομής των όπλων εντός και εκτός χώρας, συνεχίζεται.