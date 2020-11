Κοινωνία

Μετέφερε ναρκωτικά από φυλακή σε φυλακή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε σε κρατούμενο κατά τη μεταγωγή του, ενώ «λαυράκι» έβγαλε ο έλεγχος στο προηγούμενο κελί του.

Ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε κρατούμενο του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας κατά τη διάρκεια μεταγωγής.

Ο κρατούμενος υποβλήθηκε σε έλεγχο από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους της φυλακής της Λάρισας, κατά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Κορυδαλλού και διαπιστώθηκε ότι είχε κρύψει στο σώμα του δέκα συσκευασίες χασίς, συνολικού βάρους 8,4 γραμμαρίων.

Στη συνέχεια σωφρονιστικοί υπάλληλοι του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έρευνα στο θάλαμο όπου κρατούνταν ο ανωτέρω.

Κατά την έρευνα, στην κατοχή του πρώην συγκρατούμενού του, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν:

71 μπαλάκια χασίς, μικτού βάρους 78,9 γραμμαρίων,

4 κινητά τηλέφωνα,

3 φορτιστές και handsfree,

2 ρόπαλα και πένσα.

Ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι Εισαγγελείς και τα κατά τόπο αρμόδια Τμήματα Ασφάλειας για διενέργεια προανάκρισης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.