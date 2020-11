Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: στον στενό κύκλο της 50χρονης ψάχνουν τον δολοφόνο

Άφαντη η 15χρονη κόρη της 50χρονης, που βρέθηκε άγρια δολοφονημένη μέσα στο διαμέρισμά της.

Δεμένη χειροπόδαρα και με μαχαιριές στο λαιμό και το κεφάλι εντοπίστηκε 50χρονη στο διαμέρισμά της στην Αγία Βαρβάρα.

Η άτυχη γυναίκα διέμενε μαζί με την 15χρονη κόρη της καθώς ο άντρας της είχε πεθάνει πριν από ένα χρόνο. Χθες το απόγευμα η ξαδέρφη της, ανησύχησε καθώς η γυναίκα δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Ειδοποίησε την Αστυνομία και όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι βρήκαν την 50χρονη, νεκρή στο πάτωμα του υπνοδωματίου, δεμένη χειροπόδαρα με υφασμάτινους ιμάντες. Το σπίτι είχε ψαχτεί, η πόρτα δεν έφερε ίχνη παραβίασης ενω η 15χρονη κόρη της έχει εξαφανιστεί.



Ο ιατροδικαστής προσδιόρισε τον θάνατο της γυναίκας 24ώρες πριν τον εντοπισμό της.



Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων η μητέρα είχε συχνά προστριβές με την κόρη της, που αναζητείται από την αστυνομία.



Η αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει τα ίχνη της 15χρονης ένω οι έρευνες στρέφονται στο στενό κύκλο των προσώπων της 50χρονης γυναίκας.