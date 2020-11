Κόσμος

Συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε όργανα για δωρεά (εικόνες)

Το ελικόπτερο – ασθενοφόρο συνετρίβη ενώ μετέφερε μοσχεύματα που προορίζονταν για δωρεά.

Ελικόπτερο που μετέφερε ανθρώπινα όργανα για δωρεά σε νοσοκομείο του ανατολικού Λος Άντζελες συνετρίβη σε ταράτσα.

Το ελικόπτερο συνετρίβη στην ταράτσα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου και συγκεκριμένα στο σημείο όπου θα προσγειωνόταν.

Τα τρία άτομα που επέβαιναν τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ δεν υπήρξε σημαντική διαρροή καυσίμων και ούτε φωτιά.

Ο πιλότος έλαβε τις πρώτες βοήθειες, για ελαφριά τραύματα, ενώ τα άλλα δύο άτομα δεν χρειάστηκαν βοήθεια.

Σύμφωνα με το τοπικό τμήμα της Πυροσβεστική, «τα όργανα που προορίζονταν για δωρεά, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, τα όργανα μεταμοσχεύτηκαν.