Οικονομία

Lockdown: Πρόστιμα 18000 ευρώ σε μία λαϊκή

Αυστηροί ήταν οι έλεγχοι σε λαϊκές αγορές, κατά την πρώτη μέρα της απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Σαρωτικοί έλεγχοι ξεκίνησαν στις λαϊκές αγορές, πρώτη μέρα εφαρμογής του καθεστώτος ολικού lockdown που ισχύει από σήμερα στην Ελλάδα, για την τήρηση των μέτρων με τα πρώτα πρόστιμα να επιβάλλονται σε λαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από το πρωί οι έλεγχοι εντείνονται σε ολόκληρη τη χώρα για την τήρηση των περιορισμών και την επιβολή προστίμων σε όσους παρατυπούν.

Το πρωί του Σαββάτου ελεγκτές της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς προέβησαν σε έλεγχο της λαϊκής αγοράς στην Αγία Μαρίνα Ηλιούπολης στην Αττική, ενώ σύμφωνα με πάντα με πληροφορίες από την γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις για τη μη τήρηση των αποστάσεων και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 18.000 ευρώ.

Επιπλέον σε 12 πωλητές επιβλήθηκε αναστολή δραστηριότητας για οποιαδήποτε συμμετοχή σε λαϊκή αγορά της χώρας για 180 ημέρες και ανεστάλη η λειτουργία της εν λόγω αγοράς για 7 μέρες. Ελέγχθηκαν επίσης τρεις ακόμα λαϊκές αγορές στο λεκανοπέδιο Αττικής και δεν διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και με απόσταση πάγκων 5 μέτρων.

Επίσης όπως έχει ανακοινωθεί, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι Υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

Ωστόσο και παρά τα περιοριστικά μέτρα δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που σε λαϊκές αγορές που έγιναν σήμερα στο σύνολο της χώρας παρατηρήθηκαν φαινόμενα συνωστισμού.