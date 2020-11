Κοινωνία

Lockdown: Μήνυμα από το “112” για τον περιορισμό κυκλοφορίας

Συστάσεις προς τους πολίτες από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας .

Μήνυμα προς τους πολίτες έστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μέσω του 112, ζητώντας την τήρηση των μέτρων κατά του κορωνοϊού αλλά και ενημερώνοντας για το lockdown που έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα το πρωί.

«Συναγερμός Covid-19. Περιορισμός κυκλοφορίας, μετακινούμαστε μόνο με SMS για εξυπηρέτηση απαραίτητων αναγκών. Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλείς» αναφέρει μεταξύ άλλων το μήνυμα.