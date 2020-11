Τεχνολογία - Επιστήμη

Διαδικτυακή απάτη – “μαμούθ”

Το κύκλωμα δρούσε σε όλη την Ελλάδα. Εννιά συλλήψεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ημαθία.

Συνελήφθησαν, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ημαθία, εννέα άτομα, επτά Έλληνες και δύο αλλοδαποί, κατηγορούμενοι για απάτη με υπολογιστή, με ζημία που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 185.000 ευρώ, πλαστογραφία μετά χρήσεως και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες πολιτών στα Τμήματα Ασφαλείας Διονύσου και Θήβας, καθώς και στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης, για μεταφορά χρηματικών ποσών από τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε λογαριασμούς τρίτων, εν αγνοία τους και σχηματίστηκαν αντίστοιχες δικογραφίες.

Έπειτα από έρευνα του Τ.Α. Διονύσου, αποκαλύφθηκαν οι δράστες της απάτης, οι οποίοι τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο, προέβησαν σε απάτες, μέσω υπολογιστή, τουλάχιστον για τις τρείς εξεταζόμενες περιπτώσεις, έχοντας αποσπάσει χρηματικά ποσά συνολικού ύψους τουλάχιστον 185.500 ευρώ. Τα αφαιρεθέντα χρηματικά ποσά, όπως προέκυψε κατέληξαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εννέα συλληφθέντων, καθώς και άλλου ατόμου που αναζητείται.

Ως προς τη μεθοδολογία, οι δράστες χρησιμοποιούσαν την μέθοδο απάτης, ευρύτερα γνωστής ως "sim swapping". Συγκεκριμένα, οι δράστες αρχικά υπέκλεψαν τους μυστικούς κωδικούς εισόδου (username - password) στις πλατφόρμες e-banking, μέσω εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού σε υπολογιστή των θυμάτων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας πλαστές εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πλαστά έγγραφα, μετέβαιναν σε καταστήματα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και κατάφερναν να εκδώσουν νέα κάρτα sim, στον τηλεφωνικό αριθμό που χρησιμοποιούσε το θύμα, για να λαμβάνει τους κωδικούς επαλήθευσης, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση τραπεζικής συναλλαγής στις πλατφόρμες e-banking. Με τον τρόπο αυτό αποσπούσαν χρηματικά ποσά από λογαριασμούς των θυμάτων τους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η δράση των συλληφθέντων, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Εκτελέσεων Ποινών του Πρωτοδικείου Αθηνών, εκτεινόταν σε όλη την Ελλάδα.