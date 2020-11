Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη στον ΑΝΤ1: Δυσκολότερα τα πράγματα τους επόμενους μήνες (βίντεο)

Η πρόεδρος του ΕΝΙΑΠ στον ΑΝΤ1 για την πορεία της πανδημίας, την πίεση του συστήματος και τα επιθυμητά αποτελέσματα του lockdown.