Κόσμος

Τραμπ: Αυτές οι εκλογές είναι πολύ μακριά από το τέλος τους

Με προσβολή των αποτελεσμάτων απειλεί εκ νέου ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως το επιτελείο του θα αρχίσει να προσβάλλει τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών στα δικαστήρια την ερχόμενη εβδομάδα, λέγοντας πως «οι εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά από το να έχουν τελειώσει».

«Όλοι ξέρουμε γιατί ο Τζο Μπάιντεν βιάζεται να προσποιηθεί ανυπόστατα ότι είναι ο νικητής, και γιατί οι σύμμαχοί του στα ΜΜΕ προσπαθούν τόσο πολύ τον βοηθήσουν: δεν θέλουν να γίνει γνωστή η αλήθεια», ανέφερε σε μια δήλωση. «Το απλό γεγονός είναι πως αυτές οι εκλογές είναι ακόμη πολύ μακριά από το να έχουν τελειώσει».