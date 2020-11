Αθλητικά

“Όρθιος” στα Γιάννενα ο Παναιτωλικός

Ανώτερος αλλά άτυχος ο ΠΑΣ Γιάννινα κόντρα στην ομάδα του Αγρινίου.

Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Παναιτωλικό, με το οποίο άνοιξε την αυλαία της η 8η αγωνιστική της Super League. Ανώτερη η ομάδα του Αργύρη Γιαννίκη, είχε ευκαιρίες αλλά και δύο δοκάρια, με τους Αγρινιώτες να απειλούν ελάχιστα και μόνο με τον Γκμπολί Αριγίμπι.

Πιο πιεστικοί στο ξεκίνημα του αγώνα οι γηπεδούχοι, έχασαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 14’, όταν ο Μπατίστ Λεό βγήκε από πλάγια θέση απέναντι στον Κρίστοφερ Κνετ, με τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού να διώχνει την μπάλα με το πόδι. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ευκαιρία του 22ου λεπτού, όταν από τη σέντρα του Μανώλη Σάλιακα, ο προωθημένος Επαμεινώνδας Παντελάκης σημάδεψε ψηλά με το κεφάλι από τα τρία μέτρα! Το... κακό τρίτωσε για τον ΠΑΣ στο 38’: ο Χρήστος Ελευθεριάδης έκανε εξαιρετική προσπάθεια ξεπερνώντας τον Αριστοτέλη Καρασαλίδη, αλλά στη σέντρα-σουτ που επιχείρησε από πλάγια η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Κνετ. Κι αφού οι Ηπειρώτες έχασαν ευκαιρίες, στάθηκαν τυχεροί που δεν το πλήρωσαν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Από προσπάθεια του Αντόνιο Γιάκολις, από εξαιρετικά ευνοϊκή θέση ο Αριγίμπι απέτυχε να βρει εστία στη μοναδική φάση του Παναιτωλικού στο 45λεπτο.

Ο Βρετανός επιθετικός των φιλοξενούμενων ήταν αυτός που απείλησε πρώτος στο δεύτερο μέρος, ωστόσο το πλασέ του βρήκε σε ετοιμότητα τον Λευτέρη Χουτεσιώτη. Ο ομόλογός του, Κνετ, βγήκε γρήγορα και σταμάτησε τον Λεό στο 66’ μετά την ωραία πάσα του Αλέξανδρου Καρτάλη ενώ στο 75’ ο Γιώργος Παμλίδης για... χιλιοστά δε βρήκε την μπάλα μετά το γύρισμα του Ελευθεριάδη. Ο Γιώργος Λιάβας στο 82’ παραλίγο να σκοράρει σε λάθος εστία, μετά την ενέργεια του Λεό ενώ τρία λεπτά αργότερα ο «Αίας» είδε για δεύτερη φορά το δοκάρι να του στερεί ένα γκολ: από φάουλ του Καρτάλη, ο Παντελάκης με κεφαλιά είδε την μπάλα να εξωστρακίζεται από το δεξί δοκάρι του Κνετ.

Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να αισθάνεται αδικημένος από το αποτέλεσμα και τον Παναιτωλικό να μένει δίχως «τρίποντο» για όγδοη αγωνιστική.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας (74’ Οικονομόπουλος), Πέερσμαν, Παντελάκης, Κάργας, Σιόντης, Λιάσος (74’ Ντομίνγκεθ), Νάουμετς (61’ Καρτάλης), Ελευθεριάδης, Λεό, Παμλίδης.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Λουτσιάνο Ντε Σόουζα): Κνετ, Λιάβας, Καρασαλίδης (73΄Μαλής), Βάντερσον, Αριγίμπι, Ντάλσιο (90’+2’ Τσιγγάρας), Χόρχε Ντίας, Μεντόσα (90’+2’ Ντουάρτε), Κωνσταντόπουλος, Βέργος (65’ Μάζουρεκ), Γιάκολις.