Αθλητικά

Ο Ατρόμητος “τιμώρησε” τον Παναθηναϊκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλο “διπλό” της ομάδας του Περιστερίου μέσα στο ΟΑΚΑ.

Το σερί δύο νικών του Παναθηναϊκού σταμάτησε το βράδυ του Σαββάτου (7/11) από τον πολύ καλό Ατρόμητο, ο οποίος όχι μόνο «εγκλώβισε» τους «πράσινους» με την εξαιρετική αμυντική τακτική του, αλλά στο τέλος τους έριξε κι ένα... νοκ-άουτ «χτύπημα» με κεφαλιά του Χριστοδουλόπουλου (στο 88’) -σε σημείο που δεν μπορούσαν πλέον να αντιδράσουν οι γηπεδούχοι- φεύγοντας με ένα μεγάλο «διπλό» από το ΟΑΚΑ (1-0), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι σε πολύ χαμηλές «στροφές», απέναντι σε έναν Ατρόμητο που δεν είχε διάθεση να βγει ψηλά κι επέλεξε ένα πιο συντηρητικό μοτίβο στο παιχνίδι του.

Για περίπου μισή ώρα αγώνα οι δύο ομάδες προσέφεραν «παγωμένο» θέαμα, ασορτί με τον καιρό του ΟΑΚΑ, με πάρα πολλά λάθη και δίχως να καταγράψουν τελική προσπάθεια. Μόνο η ωραία κίνηση και το τελείωμα του Σαβιέρ (ελάχιστα άουτ) με το αριστερό στο 29’, «έσπασε» κάπως τη... μονοτονία του αγώνα. Στο 37’ ο Χατζηγιοβάνης υποδέχθηκε η μπάλα από κλέψιμο του Κουρμπέλη, μπήκε στην περιοχή, αλλά το πλασέ του έφυγε πάνω από το δοκάρι, στην τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο 45λεπτο, ο Ατρόμητος βγήκε με διάθεση να... αιφνιδιάσει τους «πράσινους» και σε διάστημα πέντε λεπτών έφτασε κοντά στο γκολ. Αρχικά με τον Κωστόπουλο, ο οποίος έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά, μετά τη σέντρα το Αγκάγιεφ (48’) κι εν συνεχεία με τακουνάκι του Μάτιτς (54’) σε κόρνερ του Αγκάγιεφ, που έδιωξε ενστικτωδώς ο Διούδης.

Οι αλλαγές που έκανε μετά το 60’ ο Μπόλονι (Αϊτόρ, Καμπετσής, Βιγιαφάνιες) δεν βοήθησαν στην ομάδα του να γίνει πιο παραγωγική μεσοεπιθετικά, την ώρα που ο Ατρόμητος κρατούσε εύκολα το «μηδέν» στα μετόπισθεν, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι του.

Στο 86’ ο Αϊτόρ έχασε την τελευταία καλή ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι, όταν από ωραίο «γέμισμα» του Βιγιαφάνιες που τον έβγαλε μόνο του, ο Ισπανός εξτρέμ έκανε κάκιστο κοντρόλ κι έδωσε την ευκαιρία στον Γιαννιώτη να βγει και να μπλοκάρει.

Την τελευταία -και καθοριστική- «λέξη» στο ματς, ωστόσο, την είπε ο Ατρόμητος. Σε μία φάση που οι Περιστεριώτες κυκλοφόρησαν καλά τη μπάλα έξω απ’ την περιοχή του Διούδη, ο Ενσικουλού έβγαλε «φαρμακερή» σέντρα και ο Χριστοδουλόπουλος με κεφαλιά-ψαράκι πέτυχε το 1-0 (το οποίο δεν πανηγύρισε), χαρίζοντας την πολύτιμη νίκη στον Ατρόμητο.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Σάντσες, Σένκεφελντ, Βέλεθ, Ζαγαρίτης, Χατζηγιοβάνης (74’ Βιγιαφάνιες), Κουρμπέλης, Μαουρίσιο, Σαβιέρ (61’ Αϊτόρ), Καρλίτος, Μακέντα (61’ Καμπετσής).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντ. Κάναντι): Γιαννιώτης, Γκάλο, Γούτας, Γκαλβάο, Κιβρακίδης, Μανούσος, Ούμπιδες (82’ Χαρίσης), Σάλομον (82’ Μπουσουλάτζιτς), Αγκάγιεφ (59’ Χριστοδουλόπουλος), Κωτσόπουλος (82’ Μουνίθ), Μάτιτς (67’ Ενσικουλού).