Η ΑΕΚ έκανε… “Ματ” στο Περιστέρι

Την “υπογραφή” του Ματ Λοτζέσκι είχε η νίκη της Ένωσης.

Με τον Ματ Λοτζέσκι να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75 στο τελευταίο τετράλεπτο της αναμέτρησης (4 «κολλητά» τρίποντα) με το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», η ΑΕΚ πέτυχε την ανατροπή και διεύρυνε στις τέσσερις νίκες το εφετινό αήττητο σερί της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Ένωση πέρασε νικηφόρα με 66-62 από την έδρα του Περιστερίου, για την 3η αγωνιστική της Α1 Ανδρών, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην πρώτη εφετινή ήττα και μάλιστα στο «σπίτι» τους.

Μετά από περίπου 35΄ λεπτά, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι, ξεφεύγοντας με 55-48. Ωστόσο, η εμπειρία των Κιθ Λάνγκφορντ και Ματ Λοτζέσκι έκανε τη διαφορά στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, με τους δύο «κιτρινόμαυρους» να απαντούν με σερί 13-0 για το... προσπέρασμα (55-61 στο 38΄). Το Περιστέρι προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά με τον Λοτζέσκι να σημειώνει το τέταρτο διαδοχικό τρίποντο του (64-60 στα 51΄΄ για τη λήξη) «κλείδωσε» το «διπλό» της ΑΕΚ, ενώ ο Νίκος Ζήσης έγραψε στα 15΄΄ το τελικό 66-62.

MVP της αναμέτρηση ο Λοτζέσκι, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους και 1 κλέψιμο, ενώ άξιος συμπαραστάτης του, δείχνοντας και τις αμυντικές... αρετές του στα τελευταία λεπτά, ο Κιθ Λάνγκφορντ με 11 πόντους. Από το Περιστέρι των 15 λαθών (τα περισσότερα στα κρίσιμα τελευταία λεπτά), ξεχώρισε ο Γιάννης Αθηναίου με 12 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 27-30, 47-42, 62-66

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γκάντι 10, Μαυροκεφαλίδης 12 (1), ΜακΛιν 1, Τζόουνς 3, Γκρέι 10, Άρλετζ, Σκορδίλης 2, Πέτεγουεϊ 4, Αθηναίου 12 (2), Καράμπελας, Βασιλόπουλος 8 (1).

ΑΕΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Μορέιρα 10, Λάνγκφορντ 11, Γιάνκοβιτς 8, Χρυσικόπουλος 5 (1), Γκίκας 9 (1), Κατσίβελης, Ζήσης 2, Γόντικας 2, Λοτζέσκι 17 (4), Ρογκαβόπουλος, Σλότερ 2.