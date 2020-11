Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: Πανηγυρισμοί για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν (εικόνες)

Χοροί, κορναρίσματα αλλά και ανακούφιση από τους χιλιάδες Αμερικανούς που ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την αποχώρηση του Τραμπ από το Λευκό Οίκο.

Χιλιάδες Αμερικανοί βγήκαν σήμερα στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν και να εκφράσουν τη χαρά τους φωνάζοντας και κορνάροντας, λεπτά μετά την ανακοίνωση της εκλογής του Δημοκρατικού υποψηφίου στην προεδρία των ΗΠΑ, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Ουάσιγκτον, το πλήθος κατευθύνθηκε προς τον Λευκό Οίκο και τον δρόμο Black Lives Matter Plaza. Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα αποτελεί προπύργιο των Δημοκρατικών. Χιλιάδες υποστηρικτές του Δημοκρατικού Κόμματος, φορώντας όλοι τους μάσκα, κρατούσαν με υπερηφάνεια πανό με τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις.

«Νιώθω πληρότητα, είμαι απίστευτα χαρούμενη και υπερήφανη που πηγαίνουμε σε διαφορετική κατεύθυνση», είπε η Έιμι Μπέργκερ, ηλικίας 40 ετών, που βγήκε μαζί με τον γιο της για να πανηγυρίσουν.

Στη Νέα Υόρκη, το σκηνικό ήταν το ίδιο: κλάξον και πανηγυρισμοί. Η Κάθριν Γκρίφιν, 47 ετών, δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα συγκίνησης.

«Είμαι χαρούμενη που ο Ντόναλντ Τραμπ φεύγει από τις ζωές μας, ελπίζουμε για πάντα, αν και ποτέ δεν ξέρεις», είπε, ζητώντας «λίγη κανονικότητα στις ζωές μας».

Εορτασμοί έχουν ξεσπάσει, επίσης, στο προπύργιο των Δημοκρατιών, στο Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, όπως και στη Φιλαδέλφεια ή και την Ατλάντα.