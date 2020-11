Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: Το νικητήριο τηλεφώνημα της Καμάλα Χάρις στον Τζο Μπάιντεν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω τηλεφώνου πανηγύρισε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ την εκλογή της με τον 46ο Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Τα καταφέραμε Τζο! Θα είσαι ο επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ», είπε η Καμάλα Χάρις, εκλεγμένη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στον 46ο Πρόεδρο και συνοδοιπόρο της στη μακρά αυτή προεκλογική μάχη.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κατέκτησε τη μάχη, σπάζοντας το ρεκόρ του Μπαράκ Ομπάμα στις ψήφους και αφήνοντας πίσω του τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών και απερχόμενο Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης, φωνές και πανηγυρισμοί ακούστηκαν από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου βρίσκεται το επιτελείο του Μπάιντεν.

«Άξιζε κάθε λεπτό», είπε ένας βοηθός του, ενώ τα μέλη της ομάδας αντάλλαξαν «αγκωνιές» και χαιρετισμούς από απόσταση.

Ο ίδιος ο Μπάιντεν εμφανίστηκε ενωτικός στο πρώτο μήνυμά του, που έκανε μέσω Twitter, ενώ στις 3 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, αναμένεται να κάνει την πρώτη δήλωσή του.

Σε όλες τις πόλεις της Αμερικής έχουν στηθεί γλέντια και πανηγυρισμοί για τη νίκη του Μπάιντεν, αλλά και για την αποχώρηση του Τραμπ.