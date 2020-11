Κόσμος

Ομπάμα: Είμαστε τυχεροί που ο Τζο έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει Πρόεδρος

Το μήνυμα του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ για τον τότε αντιπρόεδρό του, μετά τον αγώνα που έκανε στο πλευρό του για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαιρέτισε σήμερα την «ιστορική» νίκη του Τζο Μπάιντεν, που ήταν αντιπρόεδρός του, στην αναμέτρηση για τον Λευκό Οίκο.

«Όταν θα έχουν καταμετρηθεί όλες οι ψήφοι, ο εκλεγμένος πρόεδρος Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα έχουν κερδίσει μια ιστορική και αποφασιστική νίκη», ανέφερε σε μια ανακοίνωση.

«Είμαστε τυχεροί που ο Τζο έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει πρόεδρος και συμπεριφέρεται ήδη ως τέτοιος. Γιατί όταν εισέλθει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σειρά ασυνήθιστων προκλήσεων που κανένας νέος πρόεδρος δεν είχε γνωρίσει: μια πανδημία που μαίνεται, μια άνιση οικονομία και ένα άνισο δικαστικό σύστημα, μια δημοκρατία σε κίνδυνο και ένα κλίμα σε κίνδυνο», πρόσθεσε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Ξέρω ότι θα αναλάβει τα καθήκοντά του λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των Αμερικανών, είτε τον έχουν ψηφίσει είτε όχι. Καλώ λοιπόν όλους τους Αμερικανούς να του δώσουν την ευκαιρία», είπε ο Μπαράκ Ομπάμα υπογραμμίζοντας πως τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της περασμένης Τρίτης έκαναν να αναδυθεί μια χώρα «βαθιά και πικρά διχασμένη».

Όπως είπε, «επαφίεται όχι μόνο στον Τζο και στην Κάμαλα, αλλά και στον καθένα από εμάς, να κάνουμε το μέρος της δουλειάς που μας αναλογεί» «ακούγοντας οι μεν τους δε ώστε να πέσει η θερμοκρασία και να βρούμε κοινό έδαφος για να προχωρήσουμε».