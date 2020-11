Κόσμος

Ο Ερντογάν θα κάνει... πικ νικ με τον Μπαχτσελί στα Βαρώσια

Ακραία πρόκληση του "Σουλτάνου" με το ακροδεξιό "δεκανίκι" του.

Στα Κατεχόμενα θα βρίσκεται, στις 15 Νοεμβρίου, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τον ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, για την επέτειο της ίδρυσης του ψευδοκράτους, και όπως ανακοίνωσε ο "Σουλτάνος" θα κάνουν πίκνικ στα Βαρώσια.

Ο Ερντογάν, μιλώντας στο Καχραμάνμαρας της Τουρκίας, είπε ότι «εάν δεν αντιδρούσαμε στην τυραννία της Συρίας, στη διαίρεση του Ιράκ, στις στρεβλώσεις στη Λιβύη, στην αδικία και πειρατεία στην Ανατολική Μεσόγειο, κανείς δεν θα μας στόχευε». Και πρόσθεσε: «Iδού τώρα έγιναν εκλογές στην βόρεια Κύπρο. Και ως αποτέλεσμα αυτών των εκλογών, ναι, έγινε πρόεδρος ένας αδελφός μας που αγαπάει την Τουρκία, που αποδέχτηκε την Τουρκία. Και πρώτα ο Αλλάχ θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία στην Κύπρο».

Προανήγγειλε ότι «στις 15 του μήνα εμείς ως Συμμαχία Δημοκρατίας, πρώτα ο Αλλάχ, μαζί με τον κ. Μπαχτσελί και τις αντιπροσωπείες μας θα είμαστε στην βόρεια Κύπρο. Θα συμμετάσχουμε στις τελετές εκεί. Και μετά τις τελετές θα κάνουμε όλοι μαζί πίκνικ στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων».

«Και μαζί με τους αδελφούς μας στη βόρεια Κύπρο θα προβάλουμε αναβιώνοντας εκεί με την παρουσία μας τους δεσμούς της μητέρας πατρίδας με την μικρή πατρίδα. Υπάρχει ανάγκη γι’ αυτό. Και αυτό καθυστέρησε. Και αυτό πρώτα ο Αλλάχ θα γίνει πάλι. Αν δεν κάναμε όλα αυτά θα μπορούσαμε εμείς να κοιτάξουμε στα μάτια τον λαό μας;» κατέληξε ο Ερντογάν.