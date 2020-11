Κοινωνία

Lockdown: Άδεια πόλη -“φάντασμα” η Αθήνα (εικόνες)

Ελάχιστοι περιπατητές στο κέντρο της Αθήνας, άλλοι με τα σκυλάκια τους, άλλοι αγκαλιασμένοι από το κρύο. Η καραντίνα επέστρεψε κι οι Αθηναίοι έμειναν σπίτι.

