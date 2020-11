Κόσμος

Κορονοϊός: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην Κύπρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μεγαλύτερο αριθμό νέων κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές της Κύπρου.

Έναν θάνατο και 314 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου το υπουργείο Υγείας Κύπρου.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων που καταγράφεται στην Κύπρο από την ημέρα εμφάνισης της νόσου στο νησί.

Ο συνολικός αριθμός των θανάτων με τελική αιτία τη νόσο COVID-19 ανέρχεται σε 27, 18 άντρες και 9 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 74 έτη. Μέχρι σήμερα ανακοινώθηκαν στην Κύπρο 35 θάνατοι ατόμων θετικών στον ιό SARS-CoV-2, εκ των οποίων το 77% (27 άτομα) οφείλεται στη νόσο COVID-19 και το 23% (8 άτομα) σε άλλες αιτίες θανάτου.

Επιπλέον, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε σήμερα η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης από συμβαλλόμενα εργαστήρια, από σύνολο 4.072 επιπλέον εργαστηριακών διαγνώσεων εντοπίστηκαν 222 επιπρόσθετα νέα περιστατικά της νόσου COVID-19.

Συνεπώς και με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 5.871.

Επιπρόσθετα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου νοσηλεύονται 53 άτομα θετικά στον ιό SARS-CoV-2, εκ των οποίων τα πέντε στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Επιπλέον, ένας ασθενής μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας όπου νοσηλεύονται συνολικά εφτά ασθενείς, ενώ άλλα εννέα άτομα νοσηλεύονται σε θάλαμο COVID-19.

Προηγήθηκε χωριστή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό 92 περιστατικών COVID-19 στο προσωπικό σφαγείου της επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του υπουργείου Υγείας από συμβαλλόμενο ιδιωτικό εργαστήριο, το οποίο πραγματοποίησε εργαστηριακό έλεγχο στο προσωπικό σφαγείου της Επαρχίας Λευκωσίας, από σύνολο 146 δείγματα που ελήφθησαν, εντοπίστηκαν 92 περιστατικά COVID-19.

Η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης βρίσκεται σε επικοινωνία με τη διεύθυνση του σφαγείου για να γίνει ο διαχωρισμός των θετικών στον ιό άτομο και να τηρηθούν τα σχετικά πρωτόκολλα.

Σημειώνεται ότι το σφαγείο παραμένει κλειστό.

Τέλος, παρόλο που ο αριθμός στις ΜΕΘ παραμένει μονοψήφιος, εντούτοις εάν η διασπορά του ιού στην κοινότητα συνεχίσει στα ίδια ψηλά επίπεδα, είναι θέμα ημερών να αυξηθούν περαιτέρω οι ασθενείς που θα χρήζουν νοσηλείας και κατ' επέκταση να παρουσιαστεί σημαντική αύξηση και στον αριθμό των ασθενών στη ΜΕΘ. Σημαντικό είναι εξάλλου το γεγονός ότι η ΜΑΦ στο νοσοκομείο Αμμοχώστου, δυναμικότητας 6 κλινών, κατά τη διάρκεια της ημέρας, παρουσιάζει συχνά πληρότητα 100%.