Κόσμος

ΗΠΑ - Χάρις: είμαι η πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρος, δεν θα είμαι η τελευταία

Τι είπε, απευθυνόμενη στους Αμερικανούς, η έγχρωμη και ασιατικής καταγωγής, πρώτη γυναίκα που γίνεται Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Κάμαλα Χάρις, η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, διαβεβαίωσε ότι «δεν θα είναι η τελευταία».

Μιλώντας σε ένα πλήθος υποστηρικτών που συγκεντρώθηκε στο Γουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ για να γιορτάσουν τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, η Δημοκρατική γερουσιαστής απέτισε φόρο τιμής στις «γενιές των γυναικών» που «άνοιξαν το δρόμο» γι 'αυτήν.

Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν ως προέδρου των ΗΠΑ σηματοδοτεί «μια νέα μέρα για την Αμερική», είπε η Χάρις.

«Καθώς η ίδια η δημοκρατία μας κρεμόταν από μια κλωστή σε αυτές τις εκλογές, με την ψυχή της Αμερικής να διακυβεύεται στα μάτια όλου του κόσμου, σηματοδοτήσατε μια νέα ημέρα για την Αμερική», τόνισε, παρουσιάζοντας τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Κάθε μικρό κοριτσάκι που παρακολουθεί απόψε, βλέπει ότι αυτή είναι μια χώρα δυνατοτήτων».